«Тоттенхэм» — «Боруссия»: онлайн-трансляция начнётся 13 февраля в 23:00

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Боруссия» (Дортмунд). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В роли ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.



Ранее команды встречались четыре раза. В двух случаях выигрывали «шпоры», столько же побед на счету «шмелей».



«Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Барселона», «Интер» и ПСВ. «Боруссия», в свою очередь, встречалась с «Атлетико», «Брюгге» и «Монако».