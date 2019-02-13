Лига чемпионов вернулась после зимнего перерыва. Сегодня в 1/8 финала турнира «Тоттенхэм Хотспур» примет дортмундскую «Боруссию», а «Аякс» на своём поле сыграет с мадридским «Реалом». Обе встречи начнутся в 23:00 мск.
Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матчи сегодняшнего дня. Так, букмекер bwin предлагает два суперкоэффициента по вероятным исходам. В первом матче, который пройдёт в Лондоне, компания предлагает сделать ставку на то, что Кристиан Эриксен забьёт гол и «Тоттенхэм» при этом выиграет матч, — подобное предложение оценено по коэффициенту 7.00. Во втором матче можно сделать ставку на гол Серхио Рамоса по повышенному коэффициенту 4.00.
Стоит отметить, что у компании действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции. Компания вернёт проигрыш по первой ставке, если она не сыграет.
В первых матчах 1/8 финала, которые были сыграны днём ранее, «Манчестер Юнайтед» уступил «ПСЖ» на своём поле со счётом 0:2, а «Рома», в свою очередь, добилась победы со счётом 2:1 в домашнем матче с «Порту».
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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матчи Лиги чемпионов