Ф. Джонс: «Манчестер Юнайтед» прибавляет, так будет и дальше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера прогрессирует. В 12 матчах под руководством норвежца футболисты «МЮ» потерпели одно поражение, проиграв 12 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счётом 0:2.

«Нет ничего плохого, когда много говорят об атакующих действиях. Но на поле есть две стороны, атака и защита. Думаю, мы прибавили в командной игре. Но мы можем прогрессировать и дальше, так и будет. На мой взгляд, мы стали лучше играть в обороне, действуем более слаженно», — приводит слова Джонса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

При Сульшере «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также «красные дьяволы» продолжают выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.