Солари: «Реал» доверяет VAR и тому, что говорят судьи

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был тяжёлый матч для «Реала», но мы знали, как нужно действовать. Работали, терпели и реализовали свои моменты. Мы сделали всё, что было необходимо, это говорит о силе нашей команды.

«Реал» провёл плохой матч? Это ваше мнение. Нам нужно было многое сделать, чтобы добиться итогового результата. Должны были проявить старание и знать, как справляться с давлением.

У нас нет средств для вынесения суждения, нет мониторов. Мы доверяем VAR и тому, что говорят судьи», — цитирует главного тренера «Реала» FourFourTwo.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.