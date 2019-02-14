УЕФА разъяснил, почему не был засчитан гол Тальяфико в ворота «Реала»

УЕФА выступил с заявлением по поводу использования системы VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом» (1:2). Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора отменил гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в первом тайме при счёте 0:0.

«На 38-й минуте первого матча между «Аяксом» и «Реалом» Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это. Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Система VAR впервые применена в матчах Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование VAR с первого раунда плей-офф. Накануне, 12 февраля, состоялось два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них арбитры не использовали видеоповторы.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.