Лопетеги — об уходе из сборной Испании: я не спал и не знал, где нахожусь

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассказал о событиях лета 2018 года, когда он возглавил мадридский клуб, а уже на следующий день был уволен из сборной Испании в преддверии чемпионата мира — 2018.

«Я не спал и не знал, где нахожусь. Сначала я был в России, готовясь к чемпионату мира, а потом уже оказался на „Сантьяго Бернабеу“ с новой командой. Всё случилось очень быстро, было трудно воспринимать всё это, эмоции были сильными. Трудно было говорить. Чемпионат мира — это была мечта, над которой я так усердно работал.

В «Реале» начало было хорошим, команда играла хорошо, но потом у нас были три очень плохие недели. Вы просто надеетесь, что у вас есть время, чтобы найти решение. Мы были уверены, что эта ситуация пройдёт", — цитирует Лопетеги BBC.