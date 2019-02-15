«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (редактор новостей, удалённая работа).



Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в Интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в спорте.



График – по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме по адресу: lisma.zotov11@gmail.com.