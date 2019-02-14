28 марта пройдёт вручение премии Sport Business Awards

28 марта 2019 года на «ВТБ Арене» состоится вручение премии Sport Business Awards. Профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления достанется лучшим проектам, объектам и менеджерам по итогам 2018 года. Лауреатов определит независимый экспертный совет, составленный из признанных и авторитетных специалистов отрасли. Награждение Sport Business Awards станет ярким завершением международного спортивного форума «Арена Форум». На нём лидеры индустрии смогут обсудить свою работу в прошедшем году, договориться о новых впечатляющих проектах и просто пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.



Номинации Sport Business Awards 2019:



— Стадион года



— Ледовая арена года



— Площадка года



— Спортивное событие года



— Архитектурное бюро года



— Строительная организация года



— Проектное бюро



— Девелопер года



— Менеджер года



— Инновация года



— Спонсорская активация года

Стать участником премии может любая компания или проект «Арены Форум 4.0». Заявки принимаются до 28 февраля 2019 года.



Главный приз Sport Business Awards – уникальный Золотой глобус авторской работы – в честной конкурентной борьбе получат только лучшие из лучших.



Учредителем премии является журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» – информационно-аналитическое издание о людях, знаниях и технологиях в спортивной деловой индустрии. Мы более семи лет объединяем специалистов, экспертов и энтузиастов в продуктивное коммьюнити. И будем рады отметить лучших его представителей – тех, кто делает российский спортивный рынок цивилизованным и прогрессивным.