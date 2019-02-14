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28 марта пройдёт вручение премии Sport Business Awards

28 марта пройдёт вручение премии Sport Business Awards
Футбол

28 марта 2019 года на «ВТБ Арене» состоится вручение премии Sport Business Awards. Профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления достанется лучшим проектам, объектам и менеджерам по итогам 2018 года. Лауреатов определит независимый экспертный совет, составленный из признанных и авторитетных специалистов отрасли. Награждение Sport Business Awards станет ярким завершением международного спортивного форума «Арена Форум». На нём лидеры индустрии смогут обсудить свою работу в прошедшем году, договориться о новых впечатляющих проектах и просто пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Номинации Sport Business Awards 2019:

— Стадион года

— Ледовая арена года

— Площадка года

— Спортивное событие года

— Архитектурное бюро года

— Строительная организация года

— Проектное бюро

— Девелопер года

— Менеджер года

— Инновация года

— Спонсорская активация года

Стать участником премии может любая компания или проект «Арены Форум 4.0». Заявки принимаются до 28 февраля 2019 года.

Главный приз Sport Business Awards – уникальный Золотой глобус авторской работы – в честной конкурентной борьбе получат только лучшие из лучших.

Учредителем премии является журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» – информационно-аналитическое издание о людях, знаниях и технологиях в спортивной деловой индустрии. Мы более семи лет объединяем специалистов, экспертов и энтузиастов в продуктивное коммьюнити. И будем рады отметить лучших его представителей – тех, кто делает российский спортивный рынок цивилизованным и прогрессивным.

28 марта пройдёт вручение премии Sport Business Awards
28 марта пройдёт вручение премии Sport Business Awards
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