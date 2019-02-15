Тренер БАТЭ Бага — о победе в матче с «Арсеналом»: это было лучше, чем секс

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Беларуси. Автором единственного мяча стал полузащитник Станислав Драгун, отличившийся на 45-й минуте после передачи хавбека Игоря Стасевича.

«Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. БАТЭ сделал маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждём тяжелую игру, готовимся к чемпионату, к следующему матчу. В голове держим много моментов. А по итогам матча в Лондоне сделаем определённые выводы.

Удивила ли игра «Арсенала»? На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Унаи Эмери не преподнёс», — приводит слова главного тренера БАТЭ «Прессбол».

Покидая зал, где проходила пресс-конференция, Бага сказал: «Это было лучше, чем секс».

Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.