Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия сократила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА.

В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» поделил очки с «Байером» (0:0), а «Зенит уступил «Фенербахче» (0:1). Таким образом, Россия заработала 0,166 балла и осталась на шестой позиции.

В активе Португалии 0,4 балла, отставание от России сократилось до 3,6 балла. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» проиграл «Роме» (1:2). В Лиге Европы «Бенфика» победила «Галатасарай» (2:1), а «Спортинг» уступил «Вильярреалу» (0:1).

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 98,855

2. Англия – 76,177

3. Италия – 73,011

4. Германия – 70,070

5. Франция – 57,665

6. Россия – 49,882

7. Португалия – 46,232

8. Бельгия – 39,900

9. Украина – 38,500

10. Турция – 34,400

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.



Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.