Экс-игрок «Зенита»: в Стамбуле сыграли плохо, в Питере так играть нельзя!

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев высказал мнение об игре петербургской команды в матче с «Фенербахче» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

«В Турции тяжело играть любой команде. Не случайно болельщики в Стамбуле вывешивают плакат: «Добро пожаловать в ад!». При этом у «Зенита» был всего месяц для подготовки к матчу Лиги Европы. Не знаю, почему руководители клуба дали футболистам отдохнуть до 12 января. Просто констатирую факт. За месяц не так-то просто набрать оптимальную форму. Было видно, что некоторые зенитовцы не успели это сделать и выпадали из игры.

Уже не первый выездной матч в еврокубках «Зенит» проводит неубедительно. Время для работы над ошибками есть, а счёт 0:1 перед ответной встречей не выглядит приговором. Думаю, что на следующей неделе мы увидим совсем другой «Зенит». Просто сами футболисты должны понимать, что в Стамбуле сыграли из рук вон плохо, а в Питере так играть нельзя!" — цитирует Дмитриева «Спорт уик-энд».