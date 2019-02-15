Источник: Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни. Как сообщает StarHit, футболист московской команды, вернувшись из Испании, где вместе со своим клубом проходил учебно-тренировочный сбор, прошёл по зелёному коридору, но был остановлен сотрудниками таможни.



Тарасова задержали по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).



Если вина Тарасова будет доказана, то за административное нарушение ему придётся заплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.

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