Олссон рассказал о своей главной проблеме в «Краснодаре»

Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон, который перешёл в «Краснодар» из АИКа, рассказал, как случился его переход и какие ощущения он испытывает, перейдя в российскую команду.

«О том, что мной интересуется «Краснодар», узнал от своего агента. Это случилось в ноябре прошлого года, после матча Лиги наций между Швецией и Россией, в котором я принял участие. Я знал, что это серьёзная команда, где играет мой соотечественник и партнёр по сборной Виктор Классон и до недавнего времени выступал капитан сборной Швеции Андреас Гранквист. Руководство клуба пригласило меня на пару дней в Краснодар, я прилетел, увидел всё собственными глазами, познакомился с инфраструктурой клуба и уже на основании увиденного принял решение о переходе.

Впечатления самые позитивные. Уже успел со всеми подружиться – коллектив здесь хороший, все ребята коммуникабельные. Вообще, в «Краснодаре» работа организована на самом высоком уровне, хотя многое и отличается от тех клубов, где я играл до этого. Главная проблема для меня, конечно же, языковая. В предыдущих моих командах все говорили либо на моём родном языке, либо на английском, которым я владею. А здесь основной язык – русский, и я пока понимаю на нём немного. Мне предстоит ещё многому научиться, но мой словарный запас постепенно растёт, и, надеюсь, со временем я буду понимать русский язык лучше», — цитирует шведа пресс-служба «быков».