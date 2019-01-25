Олссон: перешёл в «Краснодар» не из-за Гранквиста и Классона

Новичок «Краснодара» шведский полузащитник Кристоффер Олссон, который официально перешёл в клуб этой зимой, рассказал, что выбрал команду не из-за того, что в ней раньше успешно выступал защитник Андрес Гранквист и продолжает играть Виктор Классон.

«Выбрал ли бы я другую команду, если в «Краснодаре» не было бы шведского футболиста? «Краснодар» – отличный клуб сам по себе. Второе место в РПЛ, плей-офф Лиги Европы. К тому же команда показывает привлекательный футбол, использует много перепасовок, что мне подходит. Здорово, что здесь проявляли себя Гранквист и Классон, но нельзя сказать, что именно из-за них я в «Краснодаре».

Перед переходом много говорил с Классоном. Спрашивал: что за клуб? В какой футбол играет? Как живётся в городе? Понятно, что не всё устроено, как в Швеции. Полезно знать детали прежде, чем принимать решение. Причём Классон и раньше рассказывал о России, но когда я узнал об интересе «Краснодара», то уже сам начал спрашивать», — сказал Олссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Телингатером.