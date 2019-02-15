Икарди процитировал Твена в «Инстаграме» после лишения звания капитана «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди в своём «инстаграме» опубликовал пост после того, как клуб лишил его капитанской повязки.



Аргентинский футболист опубликовал свою фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Лучше промолчать и показаться глупым, чем открыть рот и подтвердить это». Марк Твен».

13 февраля стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Позднее в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока. При этом утверждается, что решение «Интера» связано с тем, что Икарди остался в стороне во время конфликта между клубом и его женой и агентом Вандой Нарой.