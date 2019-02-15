«Интер» намерен продать Икарди летом и готов снизить цену до € 80 млн

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.



По информации Corriere della sera, руководство нерадзурри, не сумевшее договориться с агентом и женой футболиста Вандой Нарой о продлении контракта с игроком, приняло решение продать форварда летом. В соглашении Икарди, рассчитанном до 2021 года, прописана опция выкупа за € 110 млн, которая действует только для иностранных клубов и только в период с 1 по 15 июля, однако «Интер» готов снизить цену и продать Мауро за € 80-90 млн.



13 февраля стало известно, что Икарди был лишён капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Позднее в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока.

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