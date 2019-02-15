Кобиашвили переизбран на пост главы Федерации футбола Грузии

Бывший полузащитник сборной Грузии Леван Кобиашвили был переизбран на пост президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) на новый четырёхлетний срок. Как сообщает официальный сайт федерации, все 28 делегатов избирательного съезда ФФГ единогласно проголосовали за его кандидатуру, которая была единственной.

«Прежде всего я хотел бы выразить свою благодарность как членам конгресса, так и общественности за доверие. Это очень большая ответственность для меня. Естественно, мы продолжим наш путь. Я более мотивирован и могу сказать, что потрачу все свои способности и ресурсы на футбол, что для меня самое главное. Я уверен, что футбол будет очень успешным в нашей стране», — заявил 42-летний специалист.

Будучи футболистом, Кобиашвили выступал за «Аланию», после чего играл за «Фрайбург», «Шальке» и «Герту», а завершил карьеру в 2014 году.