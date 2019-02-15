Источник: CAS встанет на сторону «ПСЖ» по вопросу соответствия клуба ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит «ПСЖ» в вопросе соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей, сообщил французский журналист Солен Шеррье в «Твиттере».

В конце 2018 года руководство «ПСЖ» подало апелляцию в CAS в связи с проверкой клуба на соответствие правилам финансового фэйр-плей представителями УЕФА.

Ещё в июле УЕФА начал новую проверку в отношении «ПСЖ», несмотря на то что парижский клуб выполнил условия организации и продал футболистов на сумму в € 50 млн. Ранее сообщалось, что продажа футболистов поможет «ПСЖ» избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015-2017 годов.

Также УЕФА требовал, чтобы парижане не продлевали контракт с Qatar Tourism Authority, который истекает в 2019 году. В случае прекращения сотрудничества парижанам с большой долей вероятности пришлось бы продать одного из дорогостоящих игроков.