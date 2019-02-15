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Ляказетт извинился за удаление в матче с БАТЭ

Ляказетт извинился за удаление в матче с БАТЭ
Футбол / Лига Европы

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт принёс извинения одноклубникам и болельщикам лондонцев за удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ. Встреча завершилась победой белорусских футболистов, в концовке матча Ляказетт за удар соперника локтем был удалён с поля. Теперь француз пропустит ответную встречу, которая будет проходить в Лондоне.

«Приношу извинения за то, что подвёл команду. Но у нас остаётся ещё 90 минут игры. Верю, что одноклубники выведут «Арсенал» в следующий раунд», — цитирует Ляказетта пресс-служба «Арсенала».

Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года. В нынешнем сезоне французский форвард в 33 матчах забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
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