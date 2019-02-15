З. Бакаев: к матчу с ЦСКА футболисты «Арсенала» подойдут в лучшей форме

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Топедо-БелАЗ» (0:2). Хавбек заявил, что тульские футболисты хорошо подготовятся к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Пропустили мячи из-за ошибок, не доигрывали моменты, не реализовывали у чужих ворот. Вот и вся проблема. Нагрузка вчера была серьёзная, но не хочу говорить, что в этом причина. Были наши глупые ошибки, и не нагрузки тому виной. Физически мы хорошо готовы, осталось идеально подойти к ЦСКА, в чём нам помогут тренеры… К ЦСКА подойдём в лучшей форме, избежим ошибок и будем свои мячи забивать», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» в турнирной таблице РПЛ занимает 11-е место, набрав 20 очков. ЦСКА (30) — на третьем месте.