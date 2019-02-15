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«Ним» нанёс поражение «Дижону» в стартовом матче 25-го тура Лиги 1

«Ним» нанёс поражение «Дижону» в стартовом матче 25-го тура Лиги 1
Футбол / Франция

«Ним» одержал победу в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». Встреча, проходившая на стадионе «Де Костьерес», завершилась со счётом 2:0.

Хозяева открыли счёт на 28-й минуте, точно по воротам соперника пробил Тежи Саванье. В концовке встречи второй мяч в ворота «Дижона» провёл Антонен Бобишон. На 89-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Уссама Хаддади.

«Ним» набрал 36 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. «Дижон» (20) остался на 17-м, опережая «Монако», идущий 18-м, на один балл.

Сегодня во Франции состоится ещё один матч 25-го тура. «Лион» принимает «Генгам», встреча началась в 22:45 мск. Остальные матчи тура будут проходить 16 и 17 февраля.

Франция - Лига 1. 25-й тур
15 февраля 2019, пятница. 21:00 МСК
Ним
Ним
2 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Саванье – 28, 2:0 – Бобишон – 83
Удаления: нет – Хаддади, 89
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