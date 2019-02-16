Аллегри: «Ювентус» должен забить гол в Мадриде

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«Атлетико» играет в очень агрессивный футбол на домашнем стадионе. Команда добилась отличных результатов в предыдущие годы выступлений в Европе. У «Ювентуса» столько же шансов пройти в следующую стадию, сколько и у «Атлетико». Первое, что мы должны сделать, это забить гол в Мадриде. Гол на выезде станет решающим в споре за победу в этом противостоянии", — приводит слова Аллегри FourFourTwo.



Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 12 марта в Турине.

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