Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Леганес». 16 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аллегри: «Ювентус» должен забить гол в Мадриде

Аллегри: «Ювентус» должен забить гол в Мадриде
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Атлетико» играет в очень агрессивный футбол на домашнем стадионе. Команда добилась отличных результатов в предыдущие годы выступлений в Европе. У «Ювентуса» столько же шансов пройти в следующую стадию, сколько и у «Атлетико». Первое, что мы должны сделать, это забить гол в Мадриде. Гол на выезде станет решающим в споре за победу в этом противостоянии", — приводит слова Аллегри FourFourTwo.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 12 марта в Турине.

Аллегри — о будущем в «Ювентусе»: пока ничего не ясно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент