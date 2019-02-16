УЕФА обвиняет хавбека «Валенсии» в умышленном получении жёлтой карточки

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении полузащитника «Валенсии» Жоффрея Кондогбиа по итогам матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0), сообщается на официальном сайте организации.



Игрок испанского клуба обвиняется в умышленном получении жёлтой карточки. Напомним, в концовке встречи главный арбитр Овидиу Хацеган показал 26-летнему футболисту карточку за затяжку времени. Таким образом, Кондогбиа пропустит ответный матч с «Селтиком» и сможет выйти на поле в 1/8 финала Лиги Европы, если «Валенсия» пробьётся в следующую стадию.



Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело Кондогбиа 21 февраля. Согласно правилам УЕФА, игроки будут получать отстранение от участия в двух матчах соревнований или в течение определённого периода за намеренное получение карточки.