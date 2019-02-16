Солари — о карточке Рамоса в Лиге чемпионов: не я устанавливаю правила

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари в преддверии матча 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» поделился мнением о ситуации с защитником команды Серхио Рамосом. Напомним, Рамос получил жёлтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1). Капитан мадридцев пропустит ответную встречу. Ранее УЕФА в его отношении открыл дисциплинарное дело.



«Сейчас всё хорошо. „Реал“ настроен на борьбу, и мы хотим одержать победу в предстоящем матче с „Жироной“. Мы должны думать о себе, быстро восстанавливать силы. В таком непростом расписании необходимо грамотно распределять силы.



Карточка Рамоса в Лиге чемпионов? Не я устанавливаю правила. Мы не углублялись в эту тему на командном собрании. Серхио дал исчерпывающее объяснение, он сознательно шёл на фол. Была сложная ситуация», — приводит слова Солари Mundo Deportivo.

Рамос: я специально шёл на фол, но не форсировал получение карточки