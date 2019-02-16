Рамос: я специально шёл на фол, но не форсировал получение карточки

Защитник «Реала» Серхио Рамос разъяснил ситуацию с жёлтой карточкой, полученной в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1). Капитан мадридцев пропустит ответную встречу. Ранее УЕФА в его отношении открыл дисциплинарное дело.

«Очень удивлён этой ситуацией. Я специально шёл на фол, он был неизбежен, но не форсировал получение карточки. У меня не было выбора. Шла опасная контратака, а счёт всего 2:1. Понимал, что у меня нет выбора, кроме как пойти на нарушение. Именно это имел в виду, когда говорил, что в футболе приходится принимать сложные решения.

Если бы хотел получить карточку, я бы сделал это ещё на групповом этапе, в матче с «Ромой», потому что тогда мы уже выходили в плей-офф с первого места, или в последней игре с ЦСКА, которая не имела значения», — цитирует защитника Marca.