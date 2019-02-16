Гол экс-форварда «Зенита» Рондона помог «Ньюкаслу» сыграть вничью с ЦСКА

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона на третьем сборе в Испании. Сегодня, 16 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась со счётом 1:1.



На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Хосе Саломон Рондон. Венесуэлец известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Ответный гол «армейцы» забили в конце первого тайма — его автором стал форвард Абель Эрнандес.



Подопечные Виктора Гончаренко также сыграют на сборе в Испании с «Картахеной» (19 февраля) и «Уфой» (23 февраля). После 17 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».