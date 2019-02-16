Писарро обновил рекорд, став самым возрастным автором гола в Бундеслиге

Перуанский форвард Клаудио Писарро установил новый рекорд Бундеслиги. Форвард «Вердера» забил в матче 22-го тура Бундеслиги с «Гертой» (1:1). Писарро сравнял счёт, забив на шестой добавленной минуте, и продлил серию бременцев без поражений до пяти матчей.

Писарро обновил рекорд Бундеслиги, став самым возрастным автором гола в истории соревнований. Перуанец отличился в возрасте 40 лет и 136 дней. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Писарро. В прошлый раз он отличился в матче 10-го тура Бундеслиги с «Майнцем» 4 ноября 2018 года. Третье место в этом списке занимает Оливер Финк, который забивал почти в 37-летнем возрасте.

Писарро в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил 4 мяча.