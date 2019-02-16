Воспитанник «Ниццы» и «Эспаньола» подписал контракт с «Факелом»

25-летний футболист Магомед-Эми Джабраилов подписал контракт с воронежским «Факелом», выступающим в ФНЛ. Полузащитник является воспитанником «Ниццы» и «Эспаньола», у футболиста два паспорта — российский и французский.

В 2016 году Джабраилова заявил грозненский «Терек», но футболист не провёл ни одного матча за основную команду, хотя и выходил на поле в составе молодёжной команды.

Последним клубом Джабраилова была литовская «Йонава». За эту команду хавбек провёл 6 матчей и забил 2 мяча. В разные годы он выступал за испанские «Марбелью» и «Ронду», «Штумбрас» (Литва) и «Клагенфурт» (Австрия). В «Факел» хавбек перешёл в качестве свободного агента.

«Факел» после 24 сыгранных туров занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.