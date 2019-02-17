Шкриньяр — главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето 2019 года, сообщает The Independent.

Ранее «красные дьяволы» уже делали «Интеру» предложение о приобретении словацкого футболиста в размере € 60 млн, однако итальянский клуб ответил отказом. Руководство нерадзурри намерено выручить от продажи защитника не менее € 90 млн.

23-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 34 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 21 матче итальянского национального чемпионата, не отметившись результативными действиями и однажды забив гол в собственные ворота. Его нынешний контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года.