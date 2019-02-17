Пике — об игре с «Вальядолидом»: «Барселона» провела не лучший матч

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0).



«Барселона» играла не очень здорово и провела не лучший матч. Конечно, несмотря на это, хорошо, что удалось выиграть и набрать очки. Во вторник нам необходимо будет сыграть лучше. Когда мы двигаемся медленнее и теряем контроль над игрой, мы становимся слабее. Это знаем не только мы, но и соперники.



Нам предстоит много матчей. В этой игре чувствовалась общая усталость, не было свежести, которая требовалась. Отдых? Это решает тренер. Иногда он спрашивает меня, но я говорю, что я в расположении команды. Эпизод с пенальти? Меня коснулись и уронили. Это фол. Для меня этого достаточно, чтобы назначить пенальти", — приводит слова Пике El Chiringuito.

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