«Валенсия» — «Эспаньол»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Месталья» состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бегоэчеа. В качестве ассистентов главного судьи выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.



«Валенсия» набрала 31 очко в 23 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (28) — на 13-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является каталонская «Барселона», набравшая 54 очка в 24 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Эспаньол» на «Чемпионате».