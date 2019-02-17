Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0

В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0.

Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди, хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.

«Про Пьяченца» начала встречу в составе из семи футболистов. Ещё один игрок забыл паспорт, поэтому смог выйти на поле позднее, когда документ привёз его отец.

«Про Пьяченца» испытывает серьёзные финансовые проблемы. У клуба нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрировать себя в протоколе матча в качестве наставника. Все футболисты первой команды «Про Пьяченцы» покинули клуб в статусе свободных агентов. В связи с этим клуб доигрывает сезон молодыми футболистами.

«Кунео» — «Про Пьяченца» — 20:0 (16:0)

Голы: Дефенди (3, 4, 16, 20, 22), Канис (8, 10, 17, 30, 32, 36), Эммауссо (15, 31, 84), Касо (24), Ди Стефано (38, 44, 89), Феррьери (58), Альваро (78)

После матча «Кунео», набрав 29 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. «Про Пьяченца» (8) — на последнем, 20-м месте.