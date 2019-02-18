Гол Мбаппе принёс «ПСЖ» победу над «Сент-Этьеном»

«ПСЖ» в матче 25-го тура французской Лиги 1 одержал победу над «Сент-Этьеном». Встреча, проходившая на стадионе «Жеффруа-Гишар», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 73-й минуте забил Килиан Мбаппе. Голкипер «Сент-Этьена» Стефан Рюффье неудачно выбил мяч, Дани Алвес вернул его в штрафную, а Мбаппе в касание отправил мяч в дальнюю девятку.

В оставшееся время «Сент-Этьен» пытался отыграться, но хозяева упустили несколько хороших моментов.

В составе «ПСЖ» все 90 минут на поле провёл бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. За «Сент-Этьен» без замен отыграл экс-хавбек «Рубина» Янн М'Вилла.

После этой победы «ПСЖ» набрал 62 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Парижане опережают на 12 очков идущий вторым «Лилль», имея ещё два матча в запасе. «Сент-Этьен» с 40 набранными очками остался на пятом месте в турнирной таблице.