Чудо-пас Бакки пяткой — в видеообзоре матча «Вильярреал» — «Севилья»

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» разгромил «Севилью» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт на 20-й минуте открыл Альваро Гонсалес, которому ассистировал Санти Касорла. Перед самым свистком на перерыв преимущество «подводников» увеличил Карл Токо Экамби с паса Карлоса Бакки. В концовке встречи счёт до крупного довёл Альфонсо Педраса с передачи Мануэля Морланеса.

После матча «Вильярреал», набрав 23 очка, вышел на 18-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, но по-прежнему остаётся в зоне вылета. «Севилья» (37) — на четвёртом месте.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».