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СМИ: Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении двух условий

СМИ: Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении двух условий
Футбол / Англия

Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить «Челси», но при соблюдении двух условий, сообщает The Sun. По информации издания, он желает получить на покупку новичков порядка € 220 млн. Второе условие – сохранение в составе полузащитника Эдена Азара, ранее заявлявшего о желании покинуть лондонский клуб.

В 2018 году Зидан вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд. После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника «сливочных».

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, лондонский клуб отстаёт всего на одно очко.

Зидан – лучший клубный тренер 2018 года в мире по версии IFFHS
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