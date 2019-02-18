СМИ: Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении двух условий

Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить «Челси», но при соблюдении двух условий, сообщает The Sun. По информации издания, он желает получить на покупку новичков порядка € 220 млн. Второе условие – сохранение в составе полузащитника Эдена Азара, ранее заявлявшего о желании покинуть лондонский клуб.

В 2018 году Зидан вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд. После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника «сливочных».

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, от четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, лондонский клуб отстаёт всего на одно очко.