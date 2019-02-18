Игроки «Анжи» работают в тренировочном центре «Ессентуки Арена»

Футболисты «Анжи» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. С сегодняшнего дня дагестанская команда работает в тренировочном центре «Ессентуки Арена», где во время чемпионата мира — 2018 базировалась сборная Нигерии. Об этом сообщил официальный «твиттер» махачкалинцев.

После 17 туров «Анжи», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре РПЛ подопечные Магомеда Адиева встретятся на выезде с «Оренбургом». Эта встреча состоится 1 марта.

Во время зимнего перерыва «Анжи» покинул ряд футболистов. Новый генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.