Бериццо возглавил сборную Парагвая

Новым главным тренером сборной Парагвая назначен Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает официальный сайт Парагвайской ассоциации футбола.

Условия контракта аргентинского специалиста не разглашаются. Его презентация в новой должности состоится 22 февраля. На посту наставника парагвайской национальной команды Бериццо сменил Хуана Карлоса Осорио, который ушёл в отставку спустя полгода после назначения.

Бериццо будет готовить сборную Парагвая к Кубку Южной Америки, который состоится летом в Бразилии. В нём парагвайцы сыграют в одной группе с командами Аргентины, Колумбии и Катара.

49-летний Бериццо ранее тренировал «Эстудиантес», «О'Хиггинс», «Сельту», «Севилью» и «Атлетик». Главным достижением в его карьере является победа в чемпионате Чили с «О'Хиггинс».