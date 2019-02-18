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Бериццо возглавил сборную Парагвая

Бериццо возглавил сборную Парагвая
Футбол / Южная Америка

Новым главным тренером сборной Парагвая назначен Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает официальный сайт Парагвайской ассоциации футбола.

Условия контракта аргентинского специалиста не разглашаются. Его презентация в новой должности состоится 22 февраля. На посту наставника парагвайской национальной команды Бериццо сменил Хуана Карлоса Осорио, который ушёл в отставку спустя полгода после назначения.

Бериццо будет готовить сборную Парагвая к Кубку Южной Америки, который состоится летом в Бразилии. В нём парагвайцы сыграют в одной группе с командами Аргентины, Колумбии и Катара.

49-летний Бериццо ранее тренировал «Эстудиантес», «О'Хиггинс», «Сельту», «Севилью» и «Атлетик». Главным достижением в его карьере является победа в чемпионате Чили с «О'Хиггинс».

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