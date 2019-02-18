Тульский «Арсенал» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче проиграл казахстанскому «Кайрату» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Белеке (Турция).

Голы в составе российского клуба забили Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:3 (0:1)

Голы: Дугалич, 42 — 0:1, З. Бакаев, 50 — 1:1, Вржещиньский, 57 — 1:2, Эсеола, 60 — 1:3, Мирзов, 73 (с пенальти) — 2:3



«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров, Альварес (Водолько, 62), Григалава, Беляев (Коне, 62), Мохаммед, Ткачёв (Костадинов, 37), Кангва (Лесовой, 60), З. Бакаев (Мирзов, 60), Горбатенко, Джорджевич (Аджоев, 60)

После 17 туров «Арсенал», набрав 20 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ тульский клуб проведёт на своём поле с ЦСКА 2 марта.