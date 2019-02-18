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Гол Кудряшова принёс победу «Истанбул Башакшехир» в матче с «Антальяспором»

Гол Кудряшова принёс победу «Истанбул Башакшехир» в матче с «Антальяспором»
Футбол / Прочие турниры

В матче 22-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Антальяспор» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анталии на стадионе «Анталия Арена».

Единственный гол на 33-й минуте забил российский защитник Фёдор Кудряшов, ему ассистировал Ирфан Джан Кавечи. Для Кудряшова этот матч стал дебютным за турецкий клуб.

«Истанбул Башакшехир» набрал 48 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Галатасарая» составляет шесть очков. «Антальяспор» (29) остался на девятом месте в таблице.

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» на своём поле сыграет с «Бурсаспором». «Антальяспору» предстоит выездная игра с «Сивасспором». Оба матча состоятся 23 февраля.

Турция - Суперлига. 22-й тур
18 февраля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
0 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1 – Кудряшов – 33
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