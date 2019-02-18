Президент «Интера» Чжан: нет никаких шансов, что Икарди перейдёт в «Ювентус»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан сообщил, что клуб не продаст аргентинского нападающего Мауро Икарди в туринский «Ювентус».

«В футболе нельзя говорить „никогда“ в отношении „Ювентуса“. Но в этом конкретном случае нет никаких шансов, что Икарди перейдёт в „Ювентус“. Мы хотим рассказать об этой ситуации.



Ведём переговоры о продлении контракта с Икарди, но наша клубная философия заключается в том, что команда всегда важнее отдельной личности.

Наша трансферная кампания летом будет лучше, чем предыдущая", — приводит слова Чжана Football Italia.

Ранее сообщалось, что жена и агент Икарди Ванда Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта. Также аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны Икарди.