Жена Икарди: лишение капитанской повязки стало для Мауро сродни потере ноги

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала решение клуба лишить аргентинца капитанской повязки.



«Некоторые говорят, что капитанская повязка – бессмысленный атрибут, но для Мауро её лишение стало сродни потере ноги. Он с большой гордостью носит футболку «Интера» и неоднократно принимал решения в пользу клуба, когда была возможность выбрать деньги. Я нахожусь в постоянном контакте с «Интером», но узнала о решении назначить нового капитана из «Твиттера». У меня была встреча с руководством клуба, которая длилась три или четыре часа, но никто не сказал мне об этом.



Мауро забил 120 голов за «Интер», и когда никто не верил в результат, он был первым, кто брал мяч и подбадривал своих партнёров, потому что он верит в команду. Наша семья болеет за «Интер» вне зависимости от того, присутствует Мауро на поле или нет», — цитирует Нару Football Italia со ссылкой на эфир шоу Tiki Taka.



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