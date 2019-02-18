Маротта: слова Паратичи об Икарди считаю неподобающими

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слова спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который высказался об интересе к нападающему миланской команды Мауро Икарди.



«Мы не собираемся продавать Икарди. Считаем Мауро отличным игроком. Он успешно выступал в „Интере“ и продолжит это делать в будущем.



Что касается слов Паратичи, то это же относится и к Пауло Дибале. Посмотрим, что с ним будет в июне. Высказывание Паратичи об Икарди считаю неподобающим», — приводит слова Маротты Football Italia.



Ранее сообщалось, что жена и агент Икарди Ванда Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта. Также аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны Икарди.

Спортивный директор «Ювентуса»: мы запрашивали у «Интера» информацию об Икарди