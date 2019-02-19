Черчесов посетил дебютный матч Кудряшова за «Истанбул Башакшехир»

В матче 22-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Антальяспор» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анталии на стадионе «Анталия Арена». Единственный гол на 33-й минуте забил российский защитник Фёдор Кудряшов. Для него игра стала дебютной за турецкий клуб.

Эту встречу посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года.

Напомним, в январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Выступал за казанский клуб с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.