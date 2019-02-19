Червиченко: Айртон или Скопинцев? При равных возможностях выбрал бы россиянина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар», несмотря на слухи о его возможном трансфере в стан красно-белых.



«Разговоры по трансферу Скопинцева в „Спартак“ были ещё в прошлое трансферное окно, но московский клуб не захотел идти на условия ростовчан. «Ростов» — самодостаточная команда, и задарма там размениваться не будут, поэтому люди держали свою цену. „Краснодар“ привлёк „Ростов“ как прочный покупатель, выполнил условия дончан.



Кто лучше — Айртон или Скопинцев? Лично я бы при равных возможностях отдавал предпочтение русскому парню. Во-первых, непонятно, как Дюков развернёт ситуацию с лимитом. Во-вторых, с нашими проще разговаривать. Ты себя можешь обезопасить от непредвиденных ситуаций. Например, у меня один бразилец просто сел в самолёт и улетел, потому что ему что-то не понравилось. Поэтому, повторюсь, если ребята более-менее одинаковы, но цена разнится в один-два миллиона, надо всегда делать выбор в пользу нашего игрока», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Скопинцев — болельщикам «Ростова»: игроки приходят, уходят, но главное — это вы