В «Рубине» опровергли информацию о долге в 200 млн рублей перед Джанаевым

В казанском «Рубине» опровергли появившуюся ранее информацию, согласно которой клуб признал долг в размере 200 млн рублей перед бывшим вратарём команды Сосланом Джанаевым.



«Информация не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы «Рубина» inkazan.



Ранее стало известно, что «Рубин» выплатил долг Джанаеву в размере 35 млн рублей. Стороны досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года. Сегодня, 19 февраля, появилась информация, согласно которой голкипер потребовал от казанцев ещё 200 млн рублей, поскольку договор, по которому он получал € 1,5 млн в год, был разорван по вине «Рубина». Утверждалось, что клуб признал долг перед Джанаевым, а РФС запретил ему регистрировать новых игроков до полной выплаты суммы.

Джанаев потребовал от «Рубина» ещё 200 млн рублей, клуб признал долг