Джанаев потребовал от «Рубина» ещё 200 млн рублей, клуб признал долг

Бывший вратарь «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от казанского клуба ещё 200 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», по контракту футболист получал € 1,5 млн в год, и так как договор был разорван по вине «Рубина», то клуб должен выплатить долг полностью.

Источник отмечает, что казанская команда пошла на мировую и признала долг перед Джанаевым. В то же время РФС запретил казанцам регистрировать новых игроков до полного погашения долга.

Ранее стало известно, что «Рубин» выплатил долг Джанаеву в размере 35 млн рублей. «Рубин» и Джанаев досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.

31-летний Джанаев перешёл в «Рубин» летом 2017 года из «Ростова» на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. В восьми матчах голкипер оставил ворота в неприкосновенности.