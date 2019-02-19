Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Бавария»

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня продолжится ярким поединком в Ливерпуле. В 23:00 мск на «Энфилде» сыграют «Ливерпуль» и «Бавария».



Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на данный матч. Так, букмекер bwin предлагает поставить на победу «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 гола в матче. Подобное предложение оценено букмекерами по повышенному коэффициенту 5.25. Кроме того, действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции – компания вернёт проигрыш по первой ставке, если она не сыграет.



За последние 10 сезонов «Ливерпуль» уже в третий раз сыграет в плей-офф, причём дважды до этого момента команде удалось пройти стадию 1/8 финала. «Ливерпуль» немного оправился от недавних неудач на старте этого года и способен выдать на «Энфилде» яркую игру. «Баварию» ждёт непростой футбол и игра с командой одного из лучших тренеров в мире.



СДЕЛАТЬ СТАВКУ СО СТРАХОВКОЙ