Помазун — в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с «Картахеной»

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Картахеной». Встреча команд состоится сегодня, 19 февраля, на стадионе «Картагонова» в Картахене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Подопечные Виктора Гончаренко проводят третий командный сбор в Испании. Первый матч после перерыва в РПЛ «армейцы» проведут с тульским «Арсеналом». Встреча команд состоится 2 марта.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.