Прядкин не исключил, что игроки из Казахстана перестанут быть легионерами в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин заявил, что футболисты из Казахстана, а также Армении в ближайшее время могут перестать считаться легионерами в РПЛ.



Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что со следующего сезона футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в Премьер-Лиге.



«Что касается решения по белорусским легионерам, то есть чёткая формулировка: тот, кто не имеет права играть за сборную Белоруссии, считается легионером в РПЛ, а тот, кто имеет право, – нет. Мы отстаивали интересы наших клубов, формулировка, которую мы написали, жёсткая. Могу сказать, что вала белорусских игроков к нам не будет. Можно ли ожидать, что после Белоруссии такое будет и с Казахстаном и Арменией? Можно», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.