Пёнтек: надеюсь, «Милан» вновь станет великим благодаря мне

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек выразил надежду, что сможет помочь клубу вернуть былое величие, а также поделился мыслями о хвалебных отзывах в СМИ о своей игре.



«Надеюсь, «Милан» вновь станет великим благодаря мне. Сейчас у нас уже есть отличная команда.



Я покинул Польшу, как только был готов физически, ментально и технически. Я мог уехать раньше, но решил остаться ещё на один год и совсем не жалею об этом. Если бы я обладал всеми качествами, о которых пишут СМИ, то уже был бы лучшим игроком в истории. Но надеюсь, что смогу соответствовать всем сравнениям», — цитирует Пёнтека Football Italia со ссылкой на Przeglad Sportowy.



Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в минувшее зимнее трансферное окно. 23-летний форвард заключил с новым клубом соглашение до лета 2023 года.

Пёнтек: шесть мячей в пяти встречах за «Милан» — это больше, чем я ожидал